Дубль Вольфа помог «Кельну» обыграть «Арминию»

«Кельн» выиграл у «Арминии» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии. Дубль в составе победителей сделал Мариус Вольф.

Чемпионат Германии. Бундеслига

19-й тур

«Кельн» — «Арминия» — 3:1 (2:0)

Голы: Вольф, 9 (1:0). Вольф, 28 (2:0). Реджбецай, 62 (3:0). Кордова, 72 (3:1).

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос, Я.Хорн, Якобс (Озджан, 83), Каттербах, Дуда (Дрекслер, 69), Скири, Вольф, Реджбецай (Майер, 90), Деннис (Тильманн, 82).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон, Пипер (ван дер Хорн, 89), Ябо (Суку, 62), Хартель (Зойферт, 86), Кунце, Клос, Шипплок (Кордова, 62), Доан.

Предупреждения: Якобс, 42. Дуда, 54. Суку, 64.

Судья: Цвайер .

31 января. Кельн. Стадион «Рейн Энерги»