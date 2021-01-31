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Демарэй Грэй стал игроком «Байера»

18:21
Демарэй Грэй. Фото ФК «Лестер».
Демарэй Грэй. Фото ФК «Лестер».
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Нападающий «Лестра» Демарэй Грэй перешел в «Байер». 24-летний англичанин заключил контракт до лета 2022 года, сообщает сайт команды из Леверкузена.

Грэй является выпускником академии «Бирмингема». В «Лестер» он перешел в 2016 году.

В этом сезоне Грэй сыграл за первую команду «Лестера» всего в 2 матчах и не отличился результативными действиями. Также на его счету 3 гола и 1 голевая передача в 4 матчах за дубль.

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