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2 мая, 21:23

Хет-трик Шика принес «Байеру» крупную победу над «Лейпцигом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Байер» в Леверкузене разгромил «Лейпциг» в 32-м туре Бундеслиги — 4:1.
Фото AFP

«Байер» дома разгромил «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги — 4:1.

Хет-трик у леверкузенцев оформил Патрик Шик. Чешский форвард отличился на 25-й, 76-й и 89-й минутах. Еще один мяч на 45-й минуте забил Натан Телла. Единственный гол гостей в активе Кристофа Баумгартнера (80-я минута).

«Байер» (58 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Лейпциг» (62 очка) не сумел продлить серию из пяти побед подряд и остается третьим в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.
02 мая, 19:30. БайАрена (Леверкузен)
Байер
4:1
РБ Лейпциг

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Источник: Таблица Бундеслиги
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Патрик Шик
ФК Байер
ФК Лейпциг
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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