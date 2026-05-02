Хет-трик Шика принес «Байеру» крупную победу над «Лейпцигом»
«Байер» дома разгромил «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги — 4:1.
Хет-трик у леверкузенцев оформил Патрик Шик. Чешский форвард отличился на 25-й, 76-й и 89-й минутах. Еще один мяч на 45-й минуте забил Натан Телла. Единственный гол гостей в активе Кристофа Баумгартнера (80-я минута).
«Байер» (58 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Лейпциг» (62 очка) не сумел продлить серию из пяти побед подряд и остается третьим в турнирной таблице.
Источник: Таблица Бундеслиги
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|0-0
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2
|Боруссия Д
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Боруссия М
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Падерборн
|0
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34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
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