Хет-трик Шика принес «Байеру» крупную победу над «Лейпцигом»

«Байер» дома разгромил «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги — 4:1.

Хет-трик у леверкузенцев оформил Патрик Шик. Чешский форвард отличился на 25-й, 76-й и 89-й минутах. Еще один мяч на 45-й минуте забил Натан Телла. Единственный гол гостей в активе Кристофа Баумгартнера (80-я минута).

«Байер» (58 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Лейпциг» (62 очка) не сумел продлить серию из пяти побед подряд и остается третьим в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.

02 мая, 19:30. БайАрена (Леверкузен)

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