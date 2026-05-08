Защитник «Баварии» Дэвис выбыл на несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму задней поверхности левого бедра, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил повреждение во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1). Отмечается, что 25-летний канадец выбыл из строя на несколько недель.

В этом сезоне на счету Дэвиса 23 матча во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.