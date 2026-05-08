Sky Sport: Риеру уволят из «Айнтрахта» к концу сезона. Его назначили в феврале

Главный тренер «Айнтрахта» Альберт Риера покинет клуб в ближайшее время, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, решение об увольнении 44-летнего испанца уже принято. Он доработает максимум до конца сезона.

Риера стал главным тренером «Айнтрахта» в начале февраля. Команда провела под его руководством 12 матчей в Бундеслиге, в которых одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и уступила в 4 встречах.

Зимой в СМИ сообщалось, что в услугах Риеры до назначения Хуана Карлоса Карседо был заинтересован «Спартак».

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