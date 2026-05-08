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8 мая, 16:13

Sky Sport: Риеру уволят из «Айнтрахта» к концу сезона. Его назначили в феврале

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Айнтрахта» Альберт Риера покинет клуб в ближайшее время, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, решение об увольнении 44-летнего испанца уже принято. Он доработает максимум до конца сезона.

Риера стал главным тренером «Айнтрахта» в начале февраля. Команда провела под его руководством 12 матчей в Бундеслиге, в которых одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и уступила в 4 встречах.

Зимой в СМИ сообщалось, что в услугах Риеры до назначения Хуана Карлоса Карседо был заинтересован «Спартак».

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Альберт Риера
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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