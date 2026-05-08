Sky Sport: Риеру уволят из «Айнтрахта» к концу сезона. Его назначили в феврале
Главный тренер «Айнтрахта» Альберт Риера покинет клуб в ближайшее время, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.
По информации источника, решение об увольнении 44-летнего испанца уже принято. Он доработает максимум до конца сезона.
Риера стал главным тренером «Айнтрахта» в начале февраля. Команда провела под его руководством 12 матчей в Бундеслиге, в которых одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и уступила в 4 встречах.
Зимой в СМИ сообщалось, что в услугах Риеры до назначения Хуана Карлоса Карседо был заинтересован «Спартак».
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|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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4
|Штутгарт
|0
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|0
|0
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5
|Хоффенхайм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фрайбург
|0
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|0
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|0
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8
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Аугсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Майнц
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Боруссия М
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Падерборн
|0
|0
|0
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34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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