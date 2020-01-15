«Ренн» обыграл «Ним», «Амьен» и «Реймс» сыграли вничью

Завершились два перенесенных матча 12-го тура чемпионата Франции.

«Ренн» на выезде обыграл «Ним» — 1:0. Единственный мяч забил Адриен Юну. Команда набрала 36 очков и занимает третье место. В параллельном матче «Амьен» и «Реймс» сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Ним» — «Ренн» — 0:1 (0:0)

Гол: Юну, 64.

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон (Ландре, 48), Алакуш, До, Ферхат, Филиппото, Валлс, Рипар (Денки, 71), Фомба (Дульевич, 76).

«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса, Юну (Гбохо, 80), Леа Силики, Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 81), Тэ (Буриго, 71), Рафинья.

Предупреждения: Траоре, 15. Фомба, 19. Сьебатше, 89.

Судья: Делажо (Франция).

15 января. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

«Амьен» — «Реймс» — 1:1 (1:1)