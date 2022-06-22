Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал, почему нападающий Килиан Мбаппе отказался от перехода в «Реал». По его словам, 23-летний француз принял решение продлить контракт с парижским клубом не из-за денег.
«Я с огромным уважением отношусь к «Реалу», это великий клуб, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — Килиан ни в коем случае не принимал решение продлить контракт из-за денег. Предложение «Реала» Мбаппе было выгоднее нашего. Он наш игрок. Помимо Мадрида у него были варианты в Англии, но он выбрал «ПСЖ».
В прошедшем сезоне Мбаппе забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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15
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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