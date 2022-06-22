Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал, почему нападающий Килиан Мбаппе отказался от перехода в «Реал». По его словам, 23-летний француз принял решение продлить контракт с парижским клубом не из-за денег.

«Я с огромным уважением отношусь к «Реалу», это великий клуб, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — Килиан ни в коем случае не принимал решение продлить контракт из-за денег. Предложение «Реала» Мбаппе было выгоднее нашего. Он наш игрок. Помимо Мадрида у него были варианты в Англии, но он выбрал «ПСЖ».