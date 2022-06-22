Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи предложил «Реалу» отказаться от участия в Лиге чемпионов
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал заявление президента «Реала» Флоретино Переса о том, что проект Суперлиги еще жив. Он предложил мадридскому клубу отказаться от участия в Лиге чемпионов.
«Для меня проект Суперлиги уже мертв, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — Но это тоже странно. «Реал» заслуженно выиграл Лигу чемпионов, но, с одной стороны, они хотят выиграть ее, празднуют это почти неделю, а с другой стороны, им не нравится там играть. Если «Реал» недоволен, им не нужно играть в Лиге чемпионов. Это лучший турнир в мире для всех, и я даже не знаю, почему испанские болельщики тоже против этого соревнования, но для меня Суперлига мертва».
19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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|0-0
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12
|Реймс
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
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Тулуза – Ницца
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