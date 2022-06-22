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Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи предложил «Реалу» отказаться от участия в Лиге чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал заявление президента «Реала» Флоретино Переса о том, что проект Суперлиги еще жив. Он предложил мадридскому клубу отказаться от участия в Лиге чемпионов.

«Для меня проект Суперлиги уже мертв, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — Но это тоже странно. «Реал» заслуженно выиграл Лигу чемпионов, но, с одной стороны, они хотят выиграть ее, празднуют это почти неделю, а с другой стороны, им не нравится там играть. Если «Реал» недоволен, им не нужно играть в Лиге чемпионов. Это лучший турнир в мире для всех, и я даже не знаю, почему испанские болельщики тоже против этого соревнования, но для меня Суперлига мертва».

19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2022/06/21/62b1aab222601d07118b4590.html
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