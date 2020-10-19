Француз Ле Таллек объяснил, зачему ему российский паспорт
Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о том, почему он решил получить российский паспорт.
— Главная причина — семья, — приводит слова Ле Таллека Sport24. — Например, чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, ее нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать. Так как я прилетаю в Москву при любой возможности (во время паузы на матчи сборных, в выходные и праздники), проблемы с визой отнимают много времени и сил. Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорт. И никаких проблем! Я тоже так хотел. Не говоря уже о том, что после завершения карьеры я собираюсь жить в Москве. Поэтому паспорт был необходим.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-19-intervyu-s-frantsuzskim-futbolistom-le-tallekom-kotoryy-poluchil-rossiyskiy-pasport-sbornaya-rossii-kak-treniruyet-klopp-istorii-pro-semina-i-dogovornyye-matchi