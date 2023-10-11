Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта покинул «Марсель»
«Марсель» объявил об уходе спортивного директора Хавьера Рибалты со своего поста.
«Правление, возглавляемое Пабло Лонгорией,на сегодняшний день состоящее из четырех членов, продолжит свою миссию по глубокой трансформации клуба без участия Хавьера Рибалты, которого «Марсель» особенно благодарит за его участие и профессионализм на протяжении всего пути в клубе», — сказано в заявлении на официальном сайте «Марселя».
Рибалта был спортивным директором «Марселя» с лета 2022 года. До этого 43-летний испанец занимал аналогичную должность в «Парме» и «Зените» и работал в скаутских службах «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Новары», «Милана» и «Торино».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
2
|Ницца
|8
|4
|4
|0
|9-4
|16
|
3
|ПСЖ
|8
|4
|3
|1
|17-7
|15
|
4
|Брест
|8
|4
|3
|1
|9-7
|15
|
5
|Реймс
|8
|4
|1
|3
|14-11
|13
|
6
|Марсель
|8
|3
|3
|2
|12-11
|12
|
7
|Лилль
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|
8
|Ренн
|8
|2
|5
|1
|14-10
|11
|
9
|Нант
|8
|3
|2
|3
|14-15
|11
|
10
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
11
|Страсбур
|8
|3
|1
|4
|8-11
|10
|
12
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
13
|Гавр
|8
|2
|3
|3
|10-12
|9
|
14
|Ланс
|8
|2
|2
|4
|8-13
|8
|
15
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
16
|Лорьян
|8
|1
|4
|3
|13-18
|7
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|- : -
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|6
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0