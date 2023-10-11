Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта покинул «Марсель»

«Марсель» объявил об уходе спортивного директора Хавьера Рибалты со своего поста.

«Правление, возглавляемое Пабло Лонгорией,на сегодняшний день состоящее из четырех членов, продолжит свою миссию по глубокой трансформации клуба без участия Хавьера Рибалты, которого «Марсель» особенно благодарит за его участие и профессионализм на протяжении всего пути в клубе», — сказано в заявлении на официальном сайте «Марселя».

Рибалта был спортивным директором «Марселя» с лета 2022 года. До этого 43-летний испанец занимал аналогичную должность в «Парме» и «Зените» и работал в скаутских службах «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Новары», «Милана» и «Торино».