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Почеттино: «В «ПСЖ» я имею дело с лучшими игроками в мире. Это непросто»

12:51
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается при работе со звездными игроками парижского клуба.

«В «ПСЖ» я имею дело с лучшими игроками в мире, а также с их семьями и болельщиками, — приводит слова Почеттино Marca. — Это непросто. Все обсуждают, что такой-то футболист не адаптируется, такой-то страдает, у такого-то проблемы. А личные вопросы? Разве нет проблем у других сотрудников клуба? Но у нас есть обязательства».

По мнению тренера, футболисты должны искать баланс.

«Окружение часто заставляет футболистов поверить в то, что у них нет никаких обязанностей. Когда баланс нарушается, все начинает идти наперекосяк», — сказал он.

После 13 туров чемпионата Франции «ПСЖ» с 34 очками возглавляют турнирную таблицу.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2021/11/19/6197531d268e3eae1b8b45fa.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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