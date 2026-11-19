Новый тренер «Гавра» Исмаэль: «Впереди еще 72 очка, все возможно!»
Новый главный тренер «Гавра» Валерьен Исмаэль выступил с оптимистичным заявлением на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата Франции против «Труа». На этой недел он сменил Дидье Дигара.
«Мы трезво оцениваем ситуацию, но прежде всего хотим начать все заново, опираясь на правильные идеи и проявляя большую решимость. Впереди еще 72 очка, поэтому все возможно!» — приводит L'Equipe слова Исмаэля.
Матч «Труа» — «Гавр» пройдет в пятницу, 20 ноября. и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Гавр» после 10 туров с 2 очками занимает последнее место в Лиге 1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|8
|2
|1
|25-12
|26
|
2
|Париж
|11
|7
|2
|2
|21-10
|23
|
3
|Лилль
|11
|6
|3
|2
|14-8
|21
|
4
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16-9
|20
|
5
|Марсель
|10
|6
|0
|4
|22-14
|18
|
6
|Брест
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
7
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|17-15
|17
|
8
|Монако
|11
|4
|5
|2
|14-12
|17
|
9
|Ренн
|11
|5
|2
|4
|22-22
|17
|
10
|Лорьян
|11
|4
|4
|3
|10-9
|16
|
11
|Ланс
|11
|4
|2
|5
|18-16
|14
|
12
|Тулуза
|11
|3
|5
|3
|16-15
|14
|
13
|Труа
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
14
|Осер
|11
|3
|2
|6
|14-25
|11
|
15
|Страсбур
|11
|3
|1
|7
|18-23
|10
|
16
|Ле Ман
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|
17
|Анже
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
18
|Гавр
|11
|0
|2
|9
|10-25
|2
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.11
|22:45
|Труа – Гавр
|3 : 1
|21.11
|19:15
|Ницца – ПСЖ
|2 : 3
|21.11
|22:45
|Ланс – Тулуза
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Лилль – Лион
|0 : 1
|21.11
|22:45
|Монако – Осер
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Страсбур – Брест
|0 : 1
|22.11
|17:00
|Париж – Анже
|4 : 0
|22.11
|19:15
|Лорьян – Ренн
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Марсель – Ле Ман
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|11
|1
|3
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|8
|1
|2
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