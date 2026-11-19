Новый тренер «Гавра» Исмаэль: «Впереди еще 72 очка, все возможно!»

Новый главный тренер «Гавра» Валерьен Исмаэль выступил с оптимистичным заявлением на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата Франции против «Труа». На этой недел он сменил Дидье Дигара.

«Мы трезво оцениваем ситуацию, но прежде всего хотим начать все заново, опираясь на правильные идеи и проявляя большую решимость. Впереди еще 72 очка, поэтому все возможно!» — приводит L'Equipe слова Исмаэля.

Матч «Труа» — «Гавр» пройдет в пятницу, 20 ноября. и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Гавр» после 10 туров с 2 очками занимает последнее место в Лиге 1.