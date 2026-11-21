«Монако» — «Осер»: во сколько начало матча Лиги 1

«Монако» и «Осер» сыграют в 11-м туре чемпионата Франции в субботу, 21 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

21 ноября, 22:45. Луи II (Монако)

Следить за ключевыми событиями игры «Монако» — «Осер» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

В России прямую онлайн-трансляцию встречи покажет платформа Okko. Для просмотра матча на сайте или в приложении сервиса потребуется подписка.

В предыдущем туре «Монако» на выезде сыграл вничью с «Ле-Маном» (1:1), а «Осер» дома уступил «Парижу» (0:1).

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