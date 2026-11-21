Маюлю — о вызове в сборную Франции: «Честно говоря, я был удивлен»

Полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлю признался, что даже не рассчитывал на вызов в сборную Франции на ноябрьские матчи.

«Честно говоря, я был удивлен. Меня вызвали в молодежную сборную, и я готовился сыграть с ней товарищеские матчи. Когда я увидел, что несколько игроков получили травмы, то подумал: «А вдруг...» Я был рад и очень взволнован. Для меня большая гордость — выйти на поле в таком матче. Я заставил свою семью гордиться мной и постараюсь продолжать в том же духе», — приводит Le Parisien слова Маюлю.

Также он рассказал о первом разговоре с Зинедином Зиданом, который поздравил его и посоветовал ему продолжать работать, оставаться собой и не испытывать лишнего давления.

20-летний француз дебютировал за сборную Франции 12 ноября в матче Лиги наций УЕФА против Италии (1:3). Он сыграл 13 минут.