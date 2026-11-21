Маюлю — о вызове в сборную Франции: «Честно говоря, я был удивлен»
Полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлю признался, что даже не рассчитывал на вызов в сборную Франции на ноябрьские матчи.
«Честно говоря, я был удивлен. Меня вызвали в молодежную сборную, и я готовился сыграть с ней товарищеские матчи. Когда я увидел, что несколько игроков получили травмы, то подумал: «А вдруг...» Я был рад и очень взволнован. Для меня большая гордость — выйти на поле в таком матче. Я заставил свою семью гордиться мной и постараюсь продолжать в том же духе», — приводит Le Parisien слова Маюлю.
Также он рассказал о первом разговоре с Зинедином Зиданом, который поздравил его и посоветовал ему продолжать работать, оставаться собой и не испытывать лишнего давления.
20-летний француз дебютировал за сборную Франции 12 ноября в матче Лиги наций УЕФА против Италии (1:3). Он сыграл 13 минут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|8
|2
|1
|25-12
|26
|
2
|Париж
|11
|7
|2
|2
|21-10
|23
|
3
|Лилль
|11
|6
|3
|2
|14-8
|21
|
4
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16-9
|20
|
5
|Марсель
|11
|6
|0
|5
|24-17
|18
|
6
|Брест
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
7
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|17-15
|17
|
8
|Монако
|11
|4
|5
|2
|14-12
|17
|
9
|Ренн
|11
|5
|2
|4
|22-22
|17
|
10
|Лорьян
|11
|4
|4
|3
|10-9
|16
|
11
|Ланс
|11
|4
|2
|5
|18-16
|14
|
12
|Тулуза
|11
|3
|5
|3
|16-15
|14
|
13
|Ле Ман
|11
|2
|5
|4
|15-21
|11
|
14
|Труа
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Осер
|11
|3
|2
|6
|14-25
|11
|
16
|Страсбур
|11
|3
|1
|7
|18-23
|10
|
17
|Анже
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
18
|Гавр
|11
|0
|2
|9
|10-25
|2
|20.11
|22:45
|Труа – Гавр
|3 : 1
|21.11
|19:15
|Ницца – ПСЖ
|2 : 3
|21.11
|22:45
|Ланс – Тулуза
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Лилль – Лион
|0 : 1
|21.11
|22:45
|Монако – Осер
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Страсбур – Брест
|0 : 1
|22.11
|17:00
|Париж – Анже
|4 : 0
|22.11
|19:15
|Лорьян – Ренн
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Марсель – Ле Ман
|2 : 3
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|11
|1
|3
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|8
|1
|2