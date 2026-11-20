Главный тренер «Монако» Филипе Луис заявил, что Головин пропустит матч против «Осера» из-за травмы

Главный тренер «Монако» Филипе Луис заявил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустит домашний матч 11-го тура чемпионата Франции против «Осера», который пройдет в субботу, 21 ноября.

«Головин пропустит матч. Я точно не знаю, на сколько он выбыл, но это мышечная травма. Каждый игрок восстанавливается по-разному, так что посмотрим», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

20 ноября французское издание Nice-Matin сообщило, что Головин пропустит еще две-три недели из-за повреждения икроножной мышцы. 30-летний футболист продолжает восстановление и не поможет монегаскам в ближайших матчах после международной паузы. Портал Transfermarkt указывает ориентировочным сроком возвращения Головина в строй 8 декабря.

Головин получил травму 8 ноября в матче 10-го тура Лиги 1 с «Ле-Маном» (1:1). Полузащитник вынужденно покинул поле на 54-й минуте, уступив место Пари Бруннеру. К моменту его замены «Монако» вел с минимальным счетом, однако в концовке хозяева сравняли и добились ничьей.

После 10 туров монегаски идут на седьмом месте, набрав 16 очков.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах «Монако» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.