Главный тренер «Монако» Филипе Луис заявил, что Головин пропустит матч против «Осера» из-за травмы
Главный тренер «Монако» Филипе Луис заявил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустит домашний матч 11-го тура чемпионата Франции против «Осера», который пройдет в субботу, 21 ноября.
«Головин пропустит матч. Я точно не знаю, на сколько он выбыл, но это мышечная травма. Каждый игрок восстанавливается по-разному, так что посмотрим», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
20 ноября французское издание Nice-Matin сообщило, что Головин пропустит еще две-три недели из-за повреждения икроножной мышцы. 30-летний футболист продолжает восстановление и не поможет монегаскам в ближайших матчах после международной паузы. Портал Transfermarkt указывает ориентировочным сроком возвращения Головина в строй 8 декабря.
Головин получил травму 8 ноября в матче 10-го тура Лиги 1 с «Ле-Маном» (1:1). Полузащитник вынужденно покинул поле на 54-й минуте, уступив место Пари Бруннеру. К моменту его замены «Монако» вел с минимальным счетом, однако в концовке хозяева сравняли и добились ничьей.
После 10 туров монегаски идут на седьмом месте, набрав 16 очков.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах «Монако» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|8
|2
|1
|25-12
|26
|
2
|Париж
|11
|7
|2
|2
|21-10
|23
|
3
|Лилль
|11
|6
|3
|2
|14-8
|21
|
4
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16-9
|20
|
5
|Марсель
|10
|6
|0
|4
|22-14
|18
|
6
|Брест
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
7
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|17-15
|17
|
8
|Монако
|11
|4
|5
|2
|14-12
|17
|
9
|Ренн
|11
|5
|2
|4
|22-22
|17
|
10
|Лорьян
|11
|4
|4
|3
|10-9
|16
|
11
|Ланс
|11
|4
|2
|5
|18-16
|14
|
12
|Тулуза
|11
|3
|5
|3
|16-15
|14
|
13
|Труа
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
14
|Осер
|11
|3
|2
|6
|14-25
|11
|
15
|Страсбур
|11
|3
|1
|7
|18-23
|10
|
16
|Ле Ман
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|
17
|Анже
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
18
|Гавр
|11
|0
|2
|9
|10-25
|2
|20.11
|22:45
|Труа – Гавр
|3 : 1
|21.11
|19:15
|Ницца – ПСЖ
|2 : 3
|21.11
|22:45
|Ланс – Тулуза
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Лилль – Лион
|0 : 1
|21.11
|22:45
|Монако – Осер
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Страсбур – Брест
|0 : 1
|22.11
|17:00
|Париж – Анже
|4 : 0
|22.11
|19:15
|Лорьян – Ренн
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Марсель – Ле Ман
|- : -
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|11
|1
|3
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|8
|1
|2