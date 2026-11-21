21 ноября «Ницца» примет «ПСЖ» в матче чемпионата Франции. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 19.15 по московскому времени. Парижане подходят к игре с серией из 10 побед подряд во всех турнирах. «Ницца» тоже набрала неплохую форму, выиграв три последних матча Лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

21 ноября, 19:15. Алльянц Ривьера (Ницца)

Букмекеры считают гостей явными фаворитами. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 1.45, ничья предложена за 5.00, успех «Ниццы» — за 6.20.

На то, что хозяева не проиграют (1Х), можно поставить за 2.75. Ничья или победа парижан (Х2) оценивается коэффициентом 1.12.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 гола предлагается за 1.38, тотал меньше 2.5 — за 2.85. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.55, на противоположный исход — за 2.35.

Если «ПСЖ» забьет хотя бы два мяча, сыграет ставка за 1.37. Три и более гола гостей оцениваются коэффициентом 2.03. Победа парижан с разницей не менее двух мячей предложена за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Ницца» — «ПСЖ»

«Ницца» постепенно набирает форму после неудачного начала сезона. Команда выиграла три последних матча чемпионата Франции: у «Бреста» (2:1), «Ренна» (5:2) и «Анже» (2:0). Особенно важно, что «Ницца» стала значительно увереннее действовать в атаке и научилась пользоваться свободными зонами в обороне соперников. При этом надежность защиты по-прежнему вызывает вопросы: в матчах с более сильными командами она регулярно допускает ошибки.

«ПСЖ» подходит к встрече в великолепной форме. Парижане выиграли 10 последних матчей во всех турнирах. В Лиге чемпионов команда разгромила «Вильярреал» (6:0), а до этого победила «Барселону» (4:2) и «Манчестер Сити» (4:2). В чемпионате Франции парижане тоже практически не теряют очки. Правда, перед международной паузой команда ограничилась минимальной победой над «Труа» (1:0), хотя в предыдущих турах регулярно забивала по несколько мячей.

«ПСЖ» превосходит соперника по качеству состава и разнообразию атакующих решений, однако «Ницца» сейчас находится в хорошей форме и способна воспользоваться ошибками гостей. Парижане пропускали в нескольких последних выездных встречах, в том числе от «Гавра» и «Страсбура». Хозяева при поддержке трибун наверняка сыграют смело, поэтому матч может получиться открытым. Ожидаю, что обе команды отличатся, но более высокий класс гостей позволит «ПСЖ» продолжить победную серию.

Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» победит и обе команды забьют за 2.40.