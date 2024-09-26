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Губерниев — о возможном продлении контракта Головина с «Монако»: «Замечательное решение»

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Популярный спортивный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное продление контракта полузащитника Александра Головина с «Монако».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года.

«Монако» — это отличный топовый клуб. Головин является лидером команды, еще пять лет в «Монако» будет играть и приносить пользу мировому футболу. Замечательное решение. Головин выступает за клуб, который является одним из лидеров французского чемпионата и играет в Лиге чемпионов", — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В нынешнем сезоне россиянин провел четыре матча за команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Рыночная стоимость хавбека составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Дмитрий Губерниев
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 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
3
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
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 Ницца 5 2 1 2 14-6 7
8
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
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 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
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 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
11
 Брест 5 2 0 3 8-10 6
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 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
13
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
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 Лион 5 1 1 3 6-11 4
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 Осер 5 1 0 4 5-12 3
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 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
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