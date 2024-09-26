Губерниев — о возможном продлении контракта Головина с «Монако»: «Замечательное решение»

Популярный спортивный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное продление контракта полузащитника Александра Головина с «Монако».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года.

«Монако» — это отличный топовый клуб. Головин является лидером команды, еще пять лет в «Монако» будет играть и приносить пользу мировому футболу. Замечательное решение. Головин выступает за клуб, который является одним из лидеров французского чемпионата и играет в Лиге чемпионов", — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В нынешнем сезоне россиянин провел четыре матча за команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Рыночная стоимость хавбека составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.