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Сафонов заявил, что у него нет желания искупаться в Сене

Алина Савинова
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что не стал бы купаться в парижской реке Сена.

«Я не плаваю в открытых водоемах, даже когда приезжаю на побережье, то предпочитаю купаться только в бассейнах. Так что обойдусь без заплыва в Сене», — приводит ТАСС слова Сафонова.

На Сене во время Олимпийских игр-2024 в Париже проходили соревнования триатлонистов и заплывы на открытой воде. Организаторы турнира подверглись критике за решение проводить старты в реке, которая оказалась слишком грязной. Многие атлеты жаловались на тошноту и диарею после заплыва в Сене.

В преддверии Олимпиады мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке, чтобы продемонстрировать ее пригодность для проведения соревнований.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
3
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
7
 Ницца 5 2 1 2 14-6 7
8
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
9
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
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 Брест 5 2 0 3 8-10 6
12
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
13
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
14
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
15
 Монпелье 5 1 1 3 5-15 4
16
 Осер 5 1 0 4 5-12 3
17
 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
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 Анже 5 0 2 3 3-9 2
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