«Анже» и «Монпелье» сыграли вничью
«Анже» принимал «Монпелье» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
«Анже» — «Монпелье» — 1:1 (0:0)
Голы: Мавидиди, 47 (0:1). Баокен, 72 (1:1).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани, Капель, Амаду (Диони, 65), Фюльжини, Бобишон (Фатар, 85), Баокен.
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза (Ле Таллек, 77), Ферри, Молле, Самбия, Шотар (Ристич, 77), Делор, Лаборд, Мавидиди (Вахи, 86).
Предупреждения: Самбия, 30. Капель, 49.
Судья: Батта (Франция).
4 апреля. Анже. Стадион «Раймон Копа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю