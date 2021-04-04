Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Анже» и «Монпелье» сыграли вничью

15:54
Теги:

«Анже» принимал «Монпелье» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

«Анже» — «Монпелье» — 1:1 (0:0)

Голы: Мавидиди, 47 (0:1). Баокен, 72 (1:1).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани, Капель, Амаду (Диони, 65), Фюльжини, Бобишон (Фатар, 85), Баокен.

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Козза (Ле Таллек, 77), Ферри, Молле, Самбия, Шотар (Ристич, 77), Делор, Лаборд, Мавидиди (Вахи, 86).

Предупреждения: Самбия, 30. Капель, 49.

Судья: Батта (Франция).

4 апреля. Анже. Стадион «Раймон Копа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...