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Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок Франции против «Ланса»

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ланса» на матч за Суперкубок Франции.

Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«Ланс»: Риссер, Навроцкий, Ганиу, Антонио, Юдоль, Кюизанс, Титрауи, Абдулхамид, Иванович, Товен, Сима.

«ПСЖ»: Сафонов, Динь, Пачо, Забарный, Хакими, Беральдо, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дуэ, Аклиуш.

«Ланс» один раз в своей истории играл за Суперкубок Франции — в 1998 году. Тогда команда уступила «ПСЖ» со счетом 0:1. Парижане являются рекордсменами по количеству трофеев — 14.

Суперкубок Франции. Финал .
16 августа, 21:45. Боллар-Делелис (Ланс)
Ланс
ПСЖ
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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