Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок Франции против «Ланса»
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ланса» на матч за Суперкубок Франции.
Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Начало — в 21.45 по московскому времени.
«Ланс»: Риссер, Навроцкий, Ганиу, Антонио, Юдоль, Кюизанс, Титрауи, Абдулхамид, Иванович, Товен, Сима.
«ПСЖ»: Сафонов, Динь, Пачо, Забарный, Хакими, Беральдо, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дуэ, Аклиуш.
«Ланс» один раз в своей истории играл за Суперкубок Франции — в 1998 году. Тогда команда уступила «ПСЖ» со счетом 0:1. Парижане являются рекордсменами по количеству трофеев — 14.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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