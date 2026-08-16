Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок Франции против «Ланса»

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ланса» на матч за Суперкубок Франции.

Игра пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«Ланс»: Риссер, Навроцкий, Ганиу, Антонио, Юдоль, Кюизанс, Титрауи, Абдулхамид, Иванович, Товен, Сима.

«ПСЖ»: Сафонов, Динь, Пачо, Забарный, Хакими, Беральдо, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дуэ, Аклиуш.

«Ланс» один раз в своей истории играл за Суперкубок Франции — в 1998 году. Тогда команда уступила «ПСЖ» со счетом 0:1. Парижане являются рекордсменами по количеству трофеев — 14.