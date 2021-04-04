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Бывшая девушка Неймара стала участницей шоу «Холостяк»

14:23
Екатерина Сафарова. Фото Instagram
Екатерина Сафарова. Фото Instagram
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Бывшая девушка форварда «ПСЖ» Неймара Екатерина Сафарова, которая работает моделью, приняла участие в шоу «Холостяк». Главным героем шоу является певец Тимати.

Издание The Sun сообщает, что 21-летняя россиянка и бразилец встречались некоторое время, но в итоге расстались. Девушка часто появлялась на матчах «ПСЖ» и на вечеринках в сопровождении Неймара.

В текущем сезоне футболист участвовал в 13 матчах чемпионата Франции, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

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