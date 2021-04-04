Бывшая девушка Неймара стала участницей шоу «Холостяк»
Бывшая девушка форварда «ПСЖ» Неймара Екатерина Сафарова, которая работает моделью, приняла участие в шоу «Холостяк». Главным героем шоу является певец Тимати.
Издание The Sun сообщает, что 21-летняя россиянка и бразилец встречались некоторое время, но в итоге расстались. Девушка часто появлялась на матчах «ПСЖ» и на вечеринках в сопровождении Неймара.
В текущем сезоне футболист участвовал в 13 матчах чемпионата Франции, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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