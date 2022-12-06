Юран отреагировал на новость о возможном назначении в клуб из Узбекистана

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» новость о его возможном назначении на должность главного тренера в клуб «Андижан» из Узбекистана.

По информации издания Championat.Asia, 53-летний специалист является кандидатом на пост в команде.

«Буду ли я работать в Узбекистане? Все может быть. Новость о возможной работе в «Андижане»? Пока без комментариев», — сказал Юран корреспонденту «СЭ».

Последним местом работы Юрана были «Химки», специалист возглавлял подмосковную команду с февраля по август нынешнего года.