Самый титулованный из действующих футболистов. Он зажигал не только в «Барсе»

37 лет исполняется самому титулованному из действующих футболистов — Дани Алвесу.

В составе «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии защитник выиграл на высшем уровне 40 трофеев. В том числе он стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Кубка УЕФА, 6-кратным чемпионом Испании, чемпионом Италии и двукратным чемпионом Франции.

С лета 2019 года Алвес выступает за «Сан-Паулу», в составе которого провел 29 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.