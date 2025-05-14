Экс-тренер махачкалинского «Динамо» Радьков возглавит «Арис»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход старшего тренера Артема Редькова. Белорус возглавит кипрский «Арис».

«Да, мы расстались, поблагодарили друг друга», — цитирует Гаджиева пресс-служба «Динамо».

По словам Радькова, он еще не работал в такой хорошей, творческой атмосфере и назвал Гаджиева своим учителем.

Белорусскому тренеру пришло предложение возглавить кипрский «Арис», за который играет нападающий Александр Кокорин и который готовится стартовать в квалификации еврокубков. При этом предложенная зарплата оказалась в несколько раз больше, чем у него была в «Динамо».

«Если в нашем клубе растут не только игроки, но и тренеры, то это прямое свидетельство хорошей, профессиональной работы клуба», — отметил Гаджиев.

Президент «Динамо» отметил, что остались довольны работой Радькова.

За помощь в выход «Динамо» в РПЛ 39-летнего Радькова награждали званием заслуженного работника физической культуры Дагестана.

Ранее тренер работал в клубах «Ислочь», «БАТЭ», «Энергетик-БГУ», «Звезда-БГУ», а также в молодежной сборной Белоруссии.