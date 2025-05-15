Источник: Моуринью летом может возглавить сборную Португалии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии, сообщает HT Spor.

По сведениям источника, 62-летний специалист заключил предварительное соглашение с Португальской федерацией футбола. Ожидается, что Моуринью может возглавить сборную Португалии после финала Лиги наций, который пройдет в начале июня.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить португальскую сборную в 2026 году, когда у специалиста закончится контракт с «Фенербахче», однако в Португальской федерации футбола считают, что опытный тренер может помочь команде уже сейчас.

Моуринью возглавляет «Фенербахче» с 2024 года. За свою тренерскую карьеру он никогда не работал с национальными командами.

Сборная Португалии в полуфинале плей-офф Лиги наций сыграет с Германией. Матч пройдет 4 июня.