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15 мая 2025, 13:26

Источник: Моуринью летом может возглавить сборную Португалии

Сергей Разин
корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии, сообщает HT Spor.

По сведениям источника, 62-летний специалист заключил предварительное соглашение с Португальской федерацией футбола. Ожидается, что Моуринью может возглавить сборную Португалии после финала Лиги наций, который пройдет в начале июня.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить португальскую сборную в 2026 году, когда у специалиста закончится контракт с «Фенербахче», однако в Португальской федерации футбола считают, что опытный тренер может помочь команде уже сейчас.

Моуринью возглавляет «Фенербахче» с 2024 года. За свою тренерскую карьеру он никогда не работал с национальными командами.

Сборная Португалии в полуфинале плей-офф Лиги наций сыграет с Германией. Матч пройдет 4 июня.

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Сборная Португалии по футболу
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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