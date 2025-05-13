Футбол
13 мая, 19:03

Источник: экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавит мексиканский клуб

Алина Савинова

Испанский специалист Гильермо Абаскаль станет главным тренером мексиканского «Атлетико Сан Луис», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Как отмечает источник, стороны достигли устного соглашения о подписании контракта до июня 2026 года с возможностью продления еще на год.

Последним местом работы 36-летнего Абаскаля была «Гранада», которую он возглавлял с июня по сентябрь 2024-го. До этого испанец тренировал «Спартак» в течение двух сезонов. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан Луис» занял 15-е место в чемпионате Мексики.

«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
  • DemolisherAjax

    Ждем комментариев от Мостового :) Но я уже уверен,у того просто полыхает :)

    13.05.2025

  • Garryman

    Да и Гранада его всего пару месяцев выдержала... А Спартак - аж два сезона терпел. Мазохисты.

    13.05.2025

  • zg

    Этот пусть возвращается,хуже не будет точно!

    13.05.2025

  • СереХа

    еще бы Карреру пристроить...

    13.05.2025

  • zg

    Не,у него денег нет,он их письмами закидает!Мейл,ватсап,даже вайбер найдет!))))

    13.05.2025

  • инок

    Мостовой вылетает в Мексику первым рейсом, чтобы открыть всем глаза на рыжего шарлатана с нефутбольным прошлым))

    13.05.2025

  • andy1962

    он хотел в Россию...

    13.05.2025

  • инок

    Это ж какой уровень у тренера, которого зовут в 15й клуб Мексики, но Спартак, в своё время, это не остановило.))

    13.05.2025

  • shpasic

    недоработка редакции: "Абаскаль возглавит Атлетико"

    13.05.2025

  • zg

    Слава тебе хоспади!Хоть нам в обратку сватать перестанут!)))ПыСы-Абику успехов и только успехов!

    13.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    После Спартака всегда на повышение идут. Сначала Гранада , а теперь и до «Атлетико Сан Луис» дорос.))

    13.05.2025

