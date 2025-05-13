Источник: экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавит мексиканский клуб

Испанский специалист Гильермо Абаскаль станет главным тренером мексиканского «Атлетико Сан Луис», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Как отмечает источник, стороны достигли устного соглашения о подписании контракта до июня 2026 года с возможностью продления еще на год.

Последним местом работы 36-летнего Абаскаля была «Гранада», которую он возглавлял с июня по сентябрь 2024-го. До этого испанец тренировал «Спартак» в течение двух сезонов. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан Луис» занял 15-е место в чемпионате Мексики.