Южноамериканский кубок 2026: расписание плей-офф, участники и где смотреть трансляции

Плей-офф Южноамериканского кубка-2026 пройдет с 21 по 30 июля

Первые матчи предварительного раунда плей-офф Южноамериканского кубка 2026 состоятся с 21 по 23 июля, ответные встречи — с 28 по 30 июля. Победители восьми пар выйдут в 1/8 финала турнира.

На этой стадии встретятся команды, занявшие вторые места в группах Южноамериканского кубка, и клубы, ставшие третьими в группах Кубка Либертадорес. Противостояния проводятся из двух матчей — дома и в гостях.

Расписание предварительного раунда плей-офф Южноамериканского кубка 2026 года

Время начала матчей — московское.

Первые матчи

22 июля, среда

01.00. «Насьональ» — «Тигре»

03.30. «Универсидад Сентраль» — «Сантос»

23 июля, четверг

01.00. «Индепендьенте Медельин» — «Васко да Гама»

03.30. «Спортинг Кристал» — «Ред Булл Брагантино»

03.30. «Ланус» — «Сьенсиано»

24 июля, пятница

01.00. «Боливар» — «Гремио»

03.30. «Бока Хуниорс» — «О'Хиггинс»

03.30. «Индепендьенте Санта-Фе» — «Каракас»

Ответные матчи

29 июля, среда

01.00. «Тигре» — «Насьональ»

03.30. «Сантос» — «Универсидад Сентраль»

30 июля, четверг

01.00. «Васко да Гама» — «Индепендьенте Медельин»

03.30. «Ред Булл Брагантино» — «Спортинг Кристал»

03.30. «Сьенсиано» — «Ланус»

31 июля, пятница

01.00. «Гремио» — «Боливар»

03.30. «О'Хиггинс» — «Бока Хуниорс»

03.30. «Каракас» — «Индепендьенте Санта-Фе».

Кто уже вышел в 1/8 финала Южноамериканского кубка

Напрямую в 1/8 финала прошли восемь победителей групп: «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Олимпия», «Реколета», «Монтевидео Сити Торке» и «Макара».

Сетка следующей стадии уже определена:

Победитель пары «Бока Хуниорс» — «О'Хиггинс» сыграет с «Реколетой».

Победитель пары «Боливар» — «Гремио» встретится с «Сан-Паулу».

Победитель пары «Индепендьенте Санта-Фе» — «Каракас» сыграет с «Ривер Плейт».

Победитель пары «Индепендьенте Медельин» — «Васко да Гама» встретится с «Олимпией».

Победитель пары «Спортинг Кристал» — «Ред Булл Брагантино» сыграет с «Атлетико Минейро».

Победитель пары «Универсидад Сентраль» — «Сантос» встретится с «Макарой».

Победитель пары «Насьональ» — «Тигре» сыграет с «Монтевидео Сити Торке».

Победитель пары «Ланус» — «Сьенсиано» встретится с «Ботафого».

Когда пройдут следующие раунды Южноамериканского кубка

Матчи 1/8 финала состоятся с 11 по 20 августа. Четвертьфиналы пройдут с 8 по 17 сентября, полуфиналы — с 13 по 21 октября. На всех этих стадиях команды проведут по две встречи.

Финал Южноамериканского кубка состоится 21 ноября в колумбийской Барранкилье. Победителя определят в одном матче. Город впервые примет решающую встречу турнира после перехода соревнования на формат финала на нейтральном поле.

Где смотреть трансляции Южноамериканского кубка 2026 года

В России трансляции матчей будет вести онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по платной подписке.

Расписание, результаты, статистика и видеообзоры встреч публикуются на официальных ресурсах можно отслеживать в матч-центре «СЭ».