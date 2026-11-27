Пулишич после победы «Милана» над «Олимпиакосом»: «С сегодняшнего дня каждая игра как финал»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (4:2) в гостевом матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Пулишич, вышедший на замену в перерыве, забил победный гол и отдал результативную передачу.

«Это был решающий матч для нас. С сегодняшнего дня каждая игра как финал. Мы плохо начали, но во втором тайме были намного лучше. Хатчинсон изменил эту игру. Я всегда рядом, чтобы помочь команде», — цитирует 28-летнего американца ESPN.

«Милан» с 6 очками после 5 игр располагается на 20-м месте в таблице общего этапа Лиги Европы. 10 декабря он примет «Сандерленд» в матче 6-го тура.