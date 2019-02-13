"Зенит" потерпел четыре поражения подряд впервые за 13 лет

Поражение в гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" стало для "Зенита" четвертым подряд в официальных матчах. Прошлый год команда Сергея Семака завершила тремя проигрышами кряду.

В чемпионате России сине-бело-голубые уступили "Арсеналу" и "Рубину", а в Лиге Европы – пражской "Славии". Нынешняя серия оказалась одной из худших в российской истории клуба. Больше последовательный поражений питерцы терпели только в 1994 году, когда выступали в Первом дивизионе. Тогда команда Вячеслава Мельникова умудрилась проиграть соперникам по лиге "Балтике", "Дружбу", "Черноморцу" и "Ростсельмашу", а также – в Кубке – представлявшему элитный дивизион ЦСКА.

После этого "Зенит" трижды впадал в пораженческое пике. А в 2006 году по ходу серии неудач даже лишился главного тренера. Возглавлявший клуб на протяжении трех сезонов чех Властимил Петржела был отправлен в отставку, а его место занял помощник Владимир Боровичка, который, однако, не сумел справиться с "Локомотивом" в чемпионате и ЦСКА в Кубке. В двух последующих турах чех набрал четыре очка с "Рубином" и "Ростовом" и передал дела Дику Адвокату, который через полтора года привел клуб из Санкт-Петербурга к первому в российской истории чемпионству. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений "Зенита" в российской истории

Сезон Тренер Матчи Дата Турнир Соперник 1994 Вячеслав Мельников 5 29.09.1994 Первый дивизион Балтика (д) – 0:1 05.10.1994 Кубок России ЦСКА (д) – 0:2 08.10.1994 Первый дивизион Дружба (г) – 1:3 11.10.1994 Первый дивизион Черноморец (г) – 0:6 17.10.1994 Первый дивизион Ростсельмаш (д) – 1:2 1997 Анатолий Бышовец 4 10.05.1997 Чемпионат России Черноморец (г) – 0:2 17.05.1997 Чемпионат России КАМАЗ (д) – 0:3 24.05.1997 Чемпионат России ЦСКА (г) – 0:2 27.05.1997 Кубок России Динамо (г) – 0:1 2005 Властимил Петржела 4 23.10.2005 Чемпионат России Москва (г) – 0:2 29.10.2005 Чемпионат России Рубин (д) – 0:1 03.11.2005 Кубок УЕФА Болтон (г) – 0:1 06.11.2005 Чемпионат России Амкар (г) – 0:1 2006 Властимил Петржела/Владимир Боровичка 4 30.04.2006 Чемпионат России Спартак (д) – 1:4 03.05.2006 Кубок России ЦСКА (г) – 0:1 06.05.2006 Чемпионат России Локомотив (г) – 1:3 10.05.2006 Кубок России ЦСКА (д) – 0:3 2018/19 Сергей Семак 4 03.12.2018 Чемпионат России Арсенал (г) – 2:4 09.12.2018 Чемпионат России Рубин (д) – 1:2 13.12.2018 Лига Европы Славия Пр (г) – 0:2 12.02.2019 Лига Европы Фенербахче (г) – 0:1

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