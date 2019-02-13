"Зенит" потерпел четыре поражения подряд впервые за 13 лет

Поражение в гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" стало для "Зенита" четвертым подряд в официальных матчах. Прошлый год команда Сергея Семака завершила тремя проигрышами кряду.
В чемпионате России сине-бело-голубые уступили "Арсеналу" и "Рубину", а в Лиге Европы – пражской "Славии". Нынешняя серия оказалась одной из худших в российской истории клуба. Больше последовательный поражений питерцы терпели только в 1994 году, когда выступали в Первом дивизионе. Тогда команда Вячеслава Мельникова умудрилась проиграть соперникам по лиге "Балтике", "Дружбу", "Черноморцу" и "Ростсельмашу", а также – в Кубке – представлявшему элитный дивизион ЦСКА.
После этого "Зенит" трижды впадал в пораженческое пике. А в 2006 году по ходу серии неудач даже лишился главного тренера. Возглавлявший клуб на протяжении трех сезонов чех Властимил Петржела был отправлен в отставку, а его место занял помощник Владимир Боровичка, который, однако, не сумел справиться с "Локомотивом" в чемпионате и ЦСКА в Кубке. В двух последующих турах чех набрал четыре очка с "Рубином" и "Ростовом" и передал дела Дику Адвокату, который через полтора года привел клуб из Санкт-Петербурга к первому в российской истории чемпионству. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии поражений "Зенита" в российской истории
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
1994
|
Вячеслав Мельников
|
5
|
29.09.1994
|
Первый дивизион
|
Балтика (д) – 0:1
|
|
|
|
05.10.1994
|
Кубок России
|
ЦСКА (д) – 0:2
|
|
|
|
08.10.1994
|
Первый дивизион
|
Дружба (г) – 1:3
|
|
|
|
11.10.1994
|
Первый дивизион
|
Черноморец (г) – 0:6
|
|
|
|
17.10.1994
|
Первый дивизион
|
Ростсельмаш (д) – 1:2
|
1997
|
Анатолий Бышовец
|
4
|
10.05.1997
|
Чемпионат России
|
Черноморец (г) – 0:2
|
|
|
|
17.05.1997
|
Чемпионат России
|
КАМАЗ (д) – 0:3
|
|
|
|
24.05.1997
|
Чемпионат России
|
ЦСКА (г) – 0:2
|
|
|
|
27.05.1997
|
Кубок России
|
Динамо (г) – 0:1
|
2005
|
Властимил Петржела
|
4
|
23.10.2005
|
Чемпионат России
|
Москва (г) – 0:2
|
|
|
|
29.10.2005
|
Чемпионат России
|
Рубин (д) – 0:1
|
|
|
|
03.11.2005
|
Кубок УЕФА
|
Болтон (г) – 0:1
|
|
|
|
06.11.2005
|
Чемпионат России
|
Амкар (г) – 0:1
|
2006
|
Властимил Петржела/Владимир Боровичка
|
4
|
30.04.2006
|
Чемпионат России
|
Спартак (д) – 1:4
|
|
|
|
03.05.2006
|
Кубок России
|
ЦСКА (г) – 0:1
|
|
|
|
06.05.2006
|
Чемпионат России
|
Локомотив (г) – 1:3
|
|
|
|
10.05.2006
|
Кубок России
|
ЦСКА (д) – 0:3
|
2018/19
|
Сергей Семак
|
4
|
03.12.2018
|
Чемпионат России
|
Арсенал (г) – 2:4
|
|
|
|
09.12.2018
|
Чемпионат России
|
Рубин (д) – 1:2
|
|
|
|
13.12.2018
|
Лига Европы
|
Славия Пр (г) – 0:2
|
|
|
|
12.02.2019
|
Лига Европы
|
Фенербахче (г) – 0:1
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