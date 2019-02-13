08:05 13 февраля | Футбол — Лига Европы

"Зенит" потерпел четыре поражения подряд впервые за 13 лет

Обсудить
16

Поражение в гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" стало для "Зенита" четвертым подряд в официальных матчах. Прошлый год команда Сергея Семака завершила тремя проигрышами кряду.

В чемпионате России сине-бело-голубые уступили "Арсеналу" и "Рубину", а в Лиге Европы – пражской "Славии". Нынешняя серия оказалась одной из худших в российской истории клуба. Больше последовательный поражений питерцы терпели только в 1994 году, когда выступали в Первом дивизионе. Тогда команда Вячеслава Мельникова умудрилась проиграть соперникам по лиге "Балтике", "Дружбу", "Черноморцу" и "Ростсельмашу", а также – в Кубке – представлявшему элитный дивизион ЦСКА.

После этого "Зенит" трижды впадал в пораженческое пике. А в 2006 году по ходу серии неудач даже лишился главного тренера. Возглавлявший клуб на протяжении трех сезонов чех Властимил Петржела был отправлен в отставку, а его место занял помощник Владимир Боровичка, который, однако, не сумел справиться с "Локомотивом" в чемпионате и ЦСКА в Кубке. В двух последующих турах чех набрал четыре очка с "Рубином" и "Ростовом" и передал дела Дику Адвокату, который через полтора года привел клуб из Санкт-Петербурга к первому в российской истории чемпионству. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений "Зенита" в российской истории

Сезон

Тренер

Матчи

Дата

Турнир

Соперник

1994

Вячеслав Мельников

5

29.09.1994

Первый дивизион

Балтика (д) – 0:1

 

 

 

05.10.1994

Кубок России

ЦСКА (д) – 0:2

 

 

 

08.10.1994

Первый дивизион

Дружба (г) – 1:3

 

 

 

11.10.1994

Первый дивизион

Черноморец (г) – 0:6

 

 

 

17.10.1994

Первый дивизион

Ростсельмаш (д) – 1:2

1997

Анатолий Бышовец

4

10.05.1997

Чемпионат России

Черноморец (г) – 0:2

 

 

 

17.05.1997

Чемпионат России

КАМАЗ (д) – 0:3

 

 

 

24.05.1997

Чемпионат России

ЦСКА (г) – 0:2

 

 

 

27.05.1997

Кубок России

Динамо (г) – 0:1

2005

Властимил Петржела

4

23.10.2005

Чемпионат России

Москва (г) – 0:2

 

 

 

29.10.2005

Чемпионат России

Рубин (д) – 0:1

 

 

 

03.11.2005

Кубок УЕФА

Болтон (г) – 0:1

 

 

 

06.11.2005

Чемпионат России

Амкар (г) – 0:1

2006

Властимил Петржела/Владимир Боровичка

4

30.04.2006

Чемпионат России

Спартак (д) – 1:4

 

 

 

03.05.2006

Кубок России

ЦСКА (г) – 0:1

 

 

 

06.05.2006

Чемпионат России

Локомотив (г) – 1:3

 

 

 

10.05.2006

Кубок России

ЦСКА (д) – 0:3

2018/19

Сергей Семак

4

03.12.2018

Чемпионат России

Арсенал (г) – 2:4

 

 

 

09.12.2018

Чемпионат России

Рубин (д) – 1:2

 

 

 

13.12.2018

Лига Европы

Славия Пр (г) – 0:2

 

 

 

12.02.2019

Лига Европы

Фенербахче (г) – 0:1

Все о Лиге Европы – здесь 

Загрузка...
Материалы других СМИ