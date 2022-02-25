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Сегодня, 01:59

Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чего не хватило команде для выхода в следующий раунд Лиги Европы.

— Чего «Зениту» не хватило для выхода в следующий раунд?

— Не хватило качественной игры в обороне в первом матче, пропускать три мяча не очень приятно. В отварном матче в обороне мы сыграли хорошо, но забить не смогли. «Бетису» тоже тяжело играть, но команда добивается результатов. Это несильно влияет на качество игры. Наш состав зависит от состояния лидеров. Для нас важно, чтобы все игроки были здоровы, тогда есть качество. Несмотря на все проблемы — первый сбор, происходящие события — ребята стараются. Мне приятно, я доволен игрой ребят, их отношением. Могу им только сказать «спасибо».

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), а ответная встреча завершилась со счетом 0:0, поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Сергей Семак
Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
0
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