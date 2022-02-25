Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чего не хватило команде для выхода в следующий раунд Лиги Европы.

— Чего «Зениту» не хватило для выхода в следующий раунд?

— Не хватило качественной игры в обороне в первом матче, пропускать три мяча не очень приятно. В отварном матче в обороне мы сыграли хорошо, но забить не смогли. «Бетису» тоже тяжело играть, но команда добивается результатов. Это несильно влияет на качество игры. Наш состав зависит от состояния лидеров. Для нас важно, чтобы все игроки были здоровы, тогда есть качество. Несмотря на все проблемы — первый сбор, происходящие события — ребята стараются. Мне приятно, я доволен игрой ребят, их отношением. Могу им только сказать «спасибо».

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), а ответная встреча завершилась со счетом 0:0, поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.