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Сегодня, 01:49

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Анна Горшкова
Корреспондент

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

В плей-офф турнира прошли «Аталанта», «Лейпциг», «Севилья», «Порту», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага». Эту клубы при жеребьевке будут считаться «несеянными».

«Сеянными» являются «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако», «Спартак» и «Црвена Звезда», которые заняли первые места в своих группах ЛЕ.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Она начнется в 14.00 по московскому времени.

Первые матчи запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут неделю спустя.

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Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Лейпциг
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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