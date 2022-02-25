Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

В плей-офф турнира прошли «Аталанта», «Лейпциг», «Севилья», «Порту», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага». Эту клубы при жеребьевке будут считаться «несеянными».

«Сеянными» являются «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако», «Спартак» и «Црвена Звезда», которые заняли первые места в своих группах ЛЕ.

? Tous les qualifi?s pour les huiti?mes de finale de l'#UEL. ?



Tirage au sort demain ? midi. pic.twitter.com/zFfZIYe1JY — Actu Foot (@ActuFoot_) February 24, 2022

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Она начнется в 14.00 по московскому времени.

Первые матчи запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут неделю спустя.