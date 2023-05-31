Навас: «В финале Лиги Европы «Севилье» прежде всего понадобится терпение»

Защитник «Севильи» Хесус Навас поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Ромы».

«Нам прежде всего понадобится терпение. Понимаем, что «Рома» — великолепная команда, которая играет очень компактно. Надо сыграть с желанием и продемонстрировать высокую интенсивность», — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.