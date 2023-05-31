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Сегодня, 06:07

Навас: «В финале Лиги Европы «Севилье» прежде всего понадобится терпение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Хесус Навас поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Ромы».

«Нам прежде всего понадобится терпение. Понимаем, что «Рома» — великолепная команда, которая играет очень компактно. Надо сыграть с желанием и продемонстрировать высокую интенсивность», — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037767--sevilla-vs-roma/
Хесус Навас
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
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