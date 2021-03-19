Моуринью извинился перед болельщиками «Тоттенхэма» за поражение от загребского «Динамо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принес извинения болельщикам. Его команда уступила загребскому «Динамо» (0:3 д. в.) в 1/8 финала Лиги Европы и покинула турнир.

«Если забыть последние 10 минут дополнительного времени, когда мы что-то сделали, чтобы достичь другого результата, то сегодня была только одна команда, которая оставила все на поле, — цитирует специалиста 18 марта официальный сайт УЕФА. — Нужен был другой настрой. Недостаточно сказать, что мне грустно. То, что я чувствую, это больше чем грусть. Я зашел в раздевалку «Динамо» и похвалил ребят. Жаль, что одна команда выиграла матч благодаря настрою. Футбол — это не только то, у какой команды более качественные игроки. Настрой — это основа футбола, этим они нас и победили.

Я предупреждал игроков о риске недонастроя. Я сказал им в перерыве о том, чем мы рискуем, играя так. В итоге так и получилось. Они поняли, что мы рискуем только тогда, когда соперник забил второй мяч, и игра перешла в дополнительное время. Моя команда не сделала базовые вещи в футболе — уважать свою работу и отдаваться полностью. Я могу только извиниться перед болельщиками «Тоттенхэма».

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 марта.