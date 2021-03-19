«Аякс» обыграл «Янг Бойз» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Аякс» на выезде обыграл «Янг Бойз» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:0). Голы забили Давид Нерес и Душан Тадич.

В первой встрече амстердамцы выиграли со счетом 3:0, поэтому вышли в четвертьфинал.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Аякс» (Голландия) — 0:2 (0:1)

Голы: Нерес, 21 (0:1). Тадич, 49 — с пенальти (0:2).

«Янг Бойз»: Февр, Лустенбергер, Хефти, Лефор (Масейрас, 46), Камара (Ридер, 65), Сулеймани (Гаудино, 71), Сьерро, Фасснахт (Шпильманн, 71), Лаупер, Нсаме, Элиа (Мамбимби, 65).

«Аякс»: Стекеленбург, Блинд (Кудус, 65), Тальяфико (Клайбер, 74), Мартинес, Ренс (Схюрс, 80), Классен, Альварес, Гравенберх, Тадич, Нерес (Идрисси, 66), Антони (Броббей, 81).

Предупреждения: Камара, 38. Ренс, 73. Нсаме, 90+4.

Судья: Мэдден (Шотландия).

18 марта. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

Первый матч — 0:3.