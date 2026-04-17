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17 апреля, 04:43

Перейра: «У меня фантастическая команда — тренера в этом контексте я не имею в виду»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«У меня фантастическая команда — тренера в этом контексте я не имею в виду. Все дело в самой команде, по-настоящему обладающей духом, характером и мастерством. Думаю, «Ноттингем» это заслужил: клуб, болельщики, все. Нам нужно было вместе все это выдержать. Выдержать и в конце игры испытать гордость. За себя, за болельщиков и за все то, что мы смогли сделать на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Перейру.

«Ноттингем Форест» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Астон Виллой». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.

Лига Европы. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:0
Порту
Эммануэль Эмега забивает гол.АЕК Николича был в шаге от чуда, «Страсбур» дал огня на глазах Венгера, камбэк «Браги» и доминирование Англии
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ноттингем Форест
Витор Перейра
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