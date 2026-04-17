Тренер «Ноттингема» Перейра — о предстоящем полуфинале ЛЕ: «Астон Вилла» — команда уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал выход команды в полуфиналфинала Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с «Астон Виллой».

«Поверьте, сейчас я думаю только о «Бернли». Нам нужно восстановиться, разобраться с травмами и психологически подготовиться к матчу через три дня. Но, конечно, «Астон Вилла» — сильная команда. Мы играли с ней несколько дней назад, и это было непросто, ведь «Вилла» — команда уровня Лиги чемпионов. Но мы будем готовы к этому противостоянию, когда придет время», — приводит слова Перейры пресс-служба УЕФА.

Первая встреча состоится 30 апреля в Ноттингеме, вторая пройдет 7 мая в Бирмингеме.