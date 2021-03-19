Артета считает, что «Арсенал» не лучшим образом сыграл с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (0:1).

«Конечно, мы счастливы, что прошли дальше, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — Мы знали, что у нас сложный соперник, и они не сдадутся. — В то же время, нам нужно быть честными с самими собой и признать, что мы были далеки от того уровня, который для себя установили.

Мы не были стабильными во владении мячом и слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Мы не можем искать оправдания. У нас были свежие игроки. Мы очень хорошо начали матч, но потом нам не хватало стабильности».

В первой игре «Арсенал» победил 3:1 и по сумме двух матчей вышел в 1/4 финала.