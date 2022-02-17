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17 февраля, 23:44

Малафеев считает поражение «Зенита» от «Бетиса» незаслуженным

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение питерской команды в матче против «Бетиса» (3:2).

«В целом игра хорошо смотрелась, было достаточно хорошей скорости и много борьбы. Первый тайм действительно был интересный, сначала был провальный для «Зенита», но в целом потом игру выровняли и по забитым мячам, и потом игра была на встречных курсах, были обоюдоострые моменты. Второй тайм был не таким интенсивным.

Удивили ли замены Ракицкого и Караваева на Мостового и Кругового? Да, немного. Но, видимо, такие варианты со сменой расстановки игроков и по позициям наигрывались. Поэтому в целом для этого, наверно, есть какие-то объективные причины, потому что были пропущены мячи с центральной зоны. Возможно, тренер знал, что кто-то находится не в оптимальной форме, поэтому и сделал такие замены.

Дебют Альберто и Сергеева? В целом неплохо вышли. У них был хороший на двоих момент, если Альберто был бы чуть поудачливей, и защитник не перекрыл, вообще бы круто сработала связка: сброс на Сергеева и голевой момент. Времени у Сергеева было не так много. Думаю, удалось их увидеть, а самое главное, что они не выпали из игры.

Еще ничего не потеряно, шансы есть и с такой игрой. «Зенит» не заслуживал сегодня поражения с учетом двух таймов и самой игры", — сказал Малафеев «СЭ».

Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

(Екатерина Звенигородская)

Вячеслав Малафеев
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