Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

17 февраля, 23:40

Малком: «Уверен, что «Зенит» можем победить «Бетис» в Севилье»

Малком прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в Лиге Европы
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Очень тяжелый матч, — приводит слова Малкова официальный сайт петербургского клуба. — Знаем, что решающую роль сыграли наши недочеты, наши ошибки. Нельзя позволять себе допускать такие промахи. Но была хорошая игра, я верю в нашу команду. Уверен, что «Зенит» можем победить в Севилье. Мы способны играть хорошо и навязывать свою игру — и во втором тайме мы это доказали. К сожалению, пришлось поплатиться за ошибки в игре с очень качественным соперником, во встрече уровня Лиги чемпионов».

Нападающий ответил на вопрос о том, что стало причиной неудачного начала встречи.

«Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Причина проста — мы ошиблись в нескольких моментах, которые закончились пропущенными мячами. Как я уже сказал, мы должны быть сконцентрированы с первой и до последней секунды. Уверен, в наших силах показать хороший футбол в Испании и выиграть. Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с первой минуты. Мне было очень приятно вновь ощутить себя на поле. Мы постараемся порадовать наших болельщиков через неделю», — сказал он.

Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье. Начало — 23:00 (мск).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-17-malkom-my-sposobny-igrat-khorosho-i-navyazyvat-svoyu-igru.htm
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
2
1
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Источник сообщает, что ЦСКА продал Васина в «Кайрат»
Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»
Семак — об игре Ракицкого: «Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем»
Семак — о поражении «Бетису»: «Игра в обороне помешала добиться победы»
«Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч». Игонин — о поражении «Зенита»
Зарема отреагировала на слова Газизова о желании подписать Кокорина: «Пусть еще массажиста возьмут и про расписку за незабитые голы не забудут»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Источник сообщает, что ЦСКА продал Васина в «Кайрат»
Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»
Семак — об игре Ракицкого: «Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем»
Семак — о поражении «Бетису»: «Игра в обороне помешала добиться победы»
«Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч». Игонин — о поражении «Зенита»
Зарема отреагировала на слова Газизова о желании подписать Кокорина: «Пусть еще массажиста возьмут и про расписку за незабитые голы не забудут»
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Петр Зелиньски: «Забить на «Камп Ноу» — это потрясающе»
«Конечно, зимний перерыв влияет. Но мы могли побеждать». Семак — о поражении от «Бетиса»
Лучано Спаллетти: «В первом тайме «Наполи» показал, что мы можем играть с «Барселоной» на равных»
«Ракицкий даже не мог выпрыгнуть. «Зениту» нужен вратарь. Зато Дзюба был хорош, боец!» Орлов о матче с «Бетисом»
Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»
Малафеев считает поражение «Зенита» от «Бетиса» незаслуженным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак — о поражении «Бетису»: «Игра в обороне помешала добиться победы»

Малафеев считает поражение «Зенита» от «Бетиса» незаслуженным
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости