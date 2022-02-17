Малком: «Уверен, что «Зенит» можем победить «Бетис» в Севилье»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Очень тяжелый матч, — приводит слова Малкова официальный сайт петербургского клуба. — Знаем, что решающую роль сыграли наши недочеты, наши ошибки. Нельзя позволять себе допускать такие промахи. Но была хорошая игра, я верю в нашу команду. Уверен, что «Зенит» можем победить в Севилье. Мы способны играть хорошо и навязывать свою игру — и во втором тайме мы это доказали. К сожалению, пришлось поплатиться за ошибки в игре с очень качественным соперником, во встрече уровня Лиги чемпионов».

Нападающий ответил на вопрос о том, что стало причиной неудачного начала встречи.

«Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Причина проста — мы ошиблись в нескольких моментах, которые закончились пропущенными мячами. Как я уже сказал, мы должны быть сконцентрированы с первой и до последней секунды. Уверен, в наших силах показать хороший футбол в Испании и выиграть. Огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с первой минуты. Мне было очень приятно вновь ощутить себя на поле. Мы постараемся порадовать наших болельщиков через неделю», — сказал он.

Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье. Начало — 23:00 (мск).