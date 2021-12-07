Мацуев о матче «Спартака» против «Легии»: «Надо отомстить за проигрыш в Москве»

Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Легии» в групповом турнире Лиги Европы.

«Я говорил, что это будет матч года для красно-белых. Нас кидает то в жар, то в холод. Мы можем дважды выиграть у «Наполи», а проиграть в РПЛ. Я уверен, что победа над «Ахматом» вселит в игроков уверенность. Мы понимаем, что матч в Варшаве закроет валидольный отрезок, который у нас был. Выход в весеннюю стадию сгладит провалы и переживания. Уверен, что игроки и тренерский штаб понимают важность. Нам надо отомстить «Легии» за проигрыш в Москве. Было очень обидно, будто пощечину дали. Нам нужны очки, чтобы выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. Вне зависимости от того, что сейчас говорят, все надо отставить на второй план. Сейчас надо набрать очки в Варшаве. Это самое важное. Уверен, что все это осознают», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в польской Варшаве, начало — в 20.45 мск.

«Спартак» занимает второе место с 7 очками в таблице группы С Лиги Европы. Первое место занимает «Лестер» (8 очков), третьим идет «Наполи» (6), четвертую позицию занимает «Легия» (6).