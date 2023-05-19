Данило: «Нести ответственность за поражение от «Севильи» должны мы, более опытные игроки, а не молодые ребята»

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это болезненно поражние, ведь мы хорошо подготовились к игре против трудного соперника в недружелюбной среде. Ребята хорошо постарались. Мы допустили пару небольших ошибок. Нести ответственность за это поражение должны мы, более опытные игроки, а не молодые ребята, которым нужны такие матчи для профессионального роста», — цитирует пресс-служба УЕФА Данило.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).