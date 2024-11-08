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Сегодня, 01:07

«Аякс» разгромил «Маккаби», «Лацио» вырвал победу у «Порту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Брайан Бробби (в центре) празднует гол.
Фото Reuters

«Аякс» крупно переиграл «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 5:0. Игра прошла в Амстердаме на стадионе имени Йохана Кройффа.

Забитыми голами отметились Киан Фитц-Джим, Кеннет Тейлор, Бертран Траоре, Брайан Бробби и Мика Годтс.

«Аякс» с 10 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Маккаби» — на предпоследней строчке (0 очков).

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
5:0
Маккаби Тель-Авив

«Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» — 2:2. В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Валентин Гендре вывел немейкую команду вперед. На 66-й минуте Абнер сравнял счет. На 3-й добавленной минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт забил второй гол своей команды. Однако «Хоффенхайму» удалось отыграться — отличился Умут Тохумджу.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:2
Лион

«Лацио» в домашнем матче выиграл у «Порту» — 2:1. В конце первого тайма Алессио Романьоли вывел римскую команду вперед. Сразу после перерыва гости отыгрались благодаря голу Стефена Эуштакиу. «Лацио» удалось вырвать победу благодаря голу Педро на 2-й добавленной минуте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
2:1
Порту
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Лацио
ФК Лион
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Порту
ФК Хоффенхайм
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