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Осимхен объяснил, за счет чего «Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Осимхен.
Фото Reuters

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы продемонстрировали великолепную командную игру, продолжали вести борьбу под постоянным натиском, на протяжении всего матча добивались своего. Три забитых нами мяча — результат всего этого. У нас очень мастеровитая команда. Я забил два мяча — это очень приятно. Очень этому рад. Благодарен также болельщикам за потрясающую поддержку», — цитирует пресс-служба УЕФА Осимхена.

После 4-х туров «Галатасарай» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет на 7-й строчке — 9 очков.

Кристиан Эриксен и&nbsp;Магомед Оздоев (справа) после матча. «МЮ» обыграл ПАОК с Оздовым и Чаловым, «Карабах» дважды красиво забил Хайкину, «Челси» уничтожил армянский «Ноа»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Тоттенхэм Хотспур
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