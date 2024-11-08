Осимхен объяснил, за счет чего «Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы продемонстрировали великолепную командную игру, продолжали вести борьбу под постоянным натиском, на протяжении всего матча добивались своего. Три забитых нами мяча — результат всего этого. У нас очень мастеровитая команда. Я забил два мяча — это очень приятно. Очень этому рад. Благодарен также болельщикам за потрясающую поддержку», — цитирует пресс-служба УЕФА Осимхена.

После 4-х туров «Галатасарай» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет на 7-й строчке — 9 очков.