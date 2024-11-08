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Сегодня, 00:56

«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Виктории»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави Лопес (слева) и Милан Хавел в борьбе за мяч.
Фото AFP

«Реал Сосьедад» на выезде потерпел поражение от «Виктории» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:2.

Ганский нападающий хозяев Принс Квабена Аду на 13-й минуте открыл счет. Перед перерывом испанская команда отыгралась — забил Орри Оускарссон. В концовке встречи форвард Даниэл Вашулин забил гол и принес пльзеньскому клубу победу.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян участия в игре не принимал. 6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:1
Реал Сосьедад

Киевское «Динамо» крупно проиграло «Ференварошу» — 0:4. На 17-й минуте украинская команда осталась в меньшинстве, так как защитник Владислав Дубинчак получил красную карточку. В первом тайме голов забито не было, а после перерыва Барнабаш Варга оформил дубль и по голу забили Салданья и Кристоффер Захариассен.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
0:4
Ференцварош

Румынский РФШ и «Андерлехт» сыграли вничью — 1:1. В первом тайме голов забито не было. В концовке второго тайма команды обменялись голами — Марио Стройкенс вывел гостей вперед, а на 6-й добавленной минуте хозяевам удалось сравнять счет благодаря автоголу Мусса Н'Диайе.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Daugava (Рига)
РФШ
1:1
Андерлехт
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Андерлехт
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Киев)
ФК Реал Сосьедад
ФК Ференцварош
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