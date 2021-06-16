Бэйл тащит Уэльс в плей-офф Евро: организовал два гола, заработал (и смазал) пенальти и стал лучшим в матче с Турцией

Гарет в огне.

Чемпионат Европы. Группа A

Турция — Уэльс — 0:2 (0:1)

Голы: Рэмси, 43 (0:1). К.Робертс, 90+5 (0:2).

Нереализованный пенальти: Бэйл, 61 (мимо).

Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Умут Мераш (Мерт Мюльдюр, 73), Туфан (Мерих Демирал, 46), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Юсуф Языджи, 46), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервишоглу, 75), Дженгиз Юндер (Ирфан Кахветжи, 83).

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Уилсон, 85), Аллен (Ампаду, 73), Джеймс (Н.Уильямс, 90+4), Моррелл, Бэйл, Мур.

Предупреждения: Б.Дэвис, 90+2. Мефам, 90+2. Бурак Йылмаз, 90+2. Хакан Чалханоглу, 90+2.

Судьи: Соареш Диаш. Сантос Суареш, Тавареш (все — Португалия).

ВАР: Пиньейру (Португалия). Приэто Лопес де Сераин (Испания), Летексье (Франция), Эрнандес-Эрнандес (Испания).

16 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

Уэльс в ключевом матче группового этапа обыграл Турцию 2:0 и набрал 4 очка. Команда Роберта Пейджа практически гарантировала себе выход в плей-офф, а Турция после двух матчей с нулем очков расположилась на последнем месте в группе А.

Лучшим в составе Уэльса был Гарет Бэйл — одна из главных звезд Евро, самый статусный игрок в составе валлийцев. Последние годы для 31-летнего хавбека получились тяжелыми: непростые отношения с руководством «Реала», возвращение в «Тоттенхэм» с попыткой реанимировать карьеру, где в прошедшем сезоне АПЛ у валлийца многое не получалось.

Но в сборной Бэйл царит. С Турцией два его голевых паса помогли одержать победу. В первом тайме на 42-й минуте Гарет из центра поля сделал заброс в штрафную на Рэмси, который отлично открылся и убежал за спины защитников, принял передачу и отправил мяч в ворота. А в концовке матча, на пятой добавленной минуте, Бэйл после розыгрыша углового вошел в штрафную и выкатил мяч под удар в упор защитнику Робертсу.

Гарет мог забить и сам. На 60-й минуте он заработал пенальти за фол Сеюнджю на границе штрафной, сам пошел его исполнять, но пробил крайне неудачно — намного выше ворот.

? Drama in Baku as Bale misfires from the spot!#EURO2020 https://t.co/Z4zaTakvsL pic.twitter.com/ZLEgbj1BTh — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Тем не менее именно Бэйл стал лучшим игроком встречи по версии УЕФА, и эта абсолютно заслуженная награда.

Два голевых паса, пять ключевых передач, пять ударов (два — в створ) и три удачные попытки обводок. Бэйл получил самый высокий рейтинг среди участников матча по версии Whoscored — 9.41.

Gareth Bale's Stats vs #TUR



2 Assists

5 Chances Created (Most)

4 Total Shots

3 Attempted Dribbles

3 Aerials Won

2 Fouls Won

1 Missed Penalty?#WAL look set to qualify from the group!#EURO2020 #garethbale pic.twitter.com/oaE2wFOqm3 — Football Stats (@FtblStats) June 16, 2021

Первый матч на турнире со Швейцарией Гарету не особо удался, но перформанс против Турции — это то, чего ждут от игроков такого уровня.