Яремчук о выходе Украины в 1/8 финала Евро: «Большой шанс реабилитироваться перед вами»
23:37
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход своей команды в плей-офф Евро-2020.
«Большой шанс реабилитироваться перед вами», — написал футболист в stories Instagram. Он опубликовал фото с Александром Зинченко.
Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.
Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.
В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Ее соперник в 1/8 финала станет известен позднее.
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