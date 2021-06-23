Яремчук о выходе Украины в 1/8 финала Евро: «Большой шанс реабилитироваться перед вами»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход своей команды в плей-офф Евро-2020.

«Большой шанс реабилитироваться перед вами», — написал футболист в stories Instagram. Он опубликовал фото с Александром Зинченко.

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Ее соперник в 1/8 финала станет известен позднее.