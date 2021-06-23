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Дубравка — об автоголе в матче с Испанией: «Я буду сожалеть об этом еще долго»

23:38
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Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка заявил, что еще долго будет переживать из-за забитого в свои ворота мяча в матче против Испании на Евро-2020.

«Первый гол — моя ошибка, я буду сожалеть об этом еще долго. После второго мяча нам стало тяжело. После этого Испании стало намного легче контролировать игру», — приводит слова Дубравки пресс-служба УЕФА.

Встреча сборной Словакии против Испании прошла сегодня, 23 июня. На 30-й минуте игры 32-летний Дубравка по ошибке забросил мяч в свои ворота, испанцы одержали победу со счетом 5:0.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/postmatch/report/

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