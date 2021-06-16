Шакири о матче с Италией: «Хочу разочаровать Манчини»
07:16
Форвард сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Италии.
«Это игра против моего бывшего тренера, я рад его видеть. Италия за последние пару лет играла в отличный футбол, и я счастлив за Манчини. Но я хочу разочаровать его. Мы должны сломать их защиту, чтобы забить, и быть осторожными с таким сильным соперником. У нас есть хорошие шансы на прогресс», — приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.
Шакири играл в «Интере» в 2015 году под руководством Роберто Манчини.
Матч Италия — Швейцария пройдет 16 июня и начнется в 22:00 мск.
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