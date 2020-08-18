Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Голландии вместо Кумана

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер хотел бы занять аналогичный пост в сборной Голландии, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что француз предложил свою кандидатуру Федерации футбола Голландии. Ранее появилась информация, что сборную покинет Роналд Куман. Специалист должен возглавить «Барселону» после ухода Кике Сетьена. Если Венгер получит работу в голландской команде, то сможет поработать с ней на Евро-2020.

70-летний Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны, финалист Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.