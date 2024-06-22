Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:22

В Нидерландах заявили, что Промес больше не сыграет за национальную команду: «Даже если забьет 30 голов»

В Нидерландах заявили, что Промес больше не сыграет за национальную команду
Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что нападающий Квинси Промес больше не усилит сборную Нидерландов.

«Помог бы Промес сборной Нидерландов на Евро? Квинси больше никогда не будет играть за нашу сборную. Даже если он забьет 30 голов за сезон. Из-за собственной глупости разрушил карьеру и жизнь в целом. Жаль ли мне, что такой талант пропадает? Это его собственный выбор, его собственная ответственность», — сказал Каптейнс «СЭ».

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
0
Читайте также
Нидерланды 21 июня сыграют с Францией на Евро-2024
Турнир UFC on ABC 6 с боем Павлович — Волков пройдет 22 июня
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Друг Промеса рассказал о настроении нападающего «Спартака»
Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом
Слишкович: «Ждем Промеса в «Спартаке». Надеемся, он вернется»
Подруга Промеса одним эмодзи отреагировала на освобождение голландца из-под стражи в Дубае
В деле Промеса нет изменений, футболиста выпустили под залог
Het Parool: Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Ашветия рассказал, чего ждет от матча между Грузией и сборной Чехии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости