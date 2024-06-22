В Нидерландах заявили, что Промес больше не сыграет за национальную команду: «Даже если забьет 30 голов»

В Нидерландах заявили, что Промес больше не сыграет за национальную команду

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что нападающий Квинси Промес больше не усилит сборную Нидерландов.

«Помог бы Промес сборной Нидерландов на Евро? Квинси больше никогда не будет играть за нашу сборную. Даже если он забьет 30 голов за сезон. Из-за собственной глупости разрушил карьеру и жизнь в целом. Жаль ли мне, что такой талант пропадает? Это его собственный выбор, его собственная ответственность», — сказал Каптейнс «СЭ».

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.